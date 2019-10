Unfälle Radfahrerin kommt bei Unfall mit Pkw ums Leben Eine 79 Jahre alte Radfahrerin ist im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau beim Zusammenstoß mit einem Pkw tödlich verunglückt.

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf einem Polizeistreifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Altenstadt.Nach Polizeiangaben von Mittwoch übersah die Frau offenbar an einer Einmündung in Altenstadt das Auto auf der Vorfahrtsstraße. Die Rentnerin stürzte vom Rad und verletzte sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.