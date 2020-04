Anzeige

Unfall Radfahrerin wird schwer verletzt Der Unfall passierte bei einem Abbiegemanöver: Ein Autofahrer hatte die Radlerin übersehen und ihr die Vorfahrt genommen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Retter mussten zu einem Unfall ausrücken. Symbolfoto: André Baumgarten

Sinzing.Eine 59-jährige Fahrradfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag hatte ein 20-jähriger Autofahrer die Radfahrerin übersehen, als er am Freitag gegen 16.20 Uhr bei Sinzing (Lkr. Regensburg) nach links abbiegen wollte. Die Frau hätte Vorfahrt gehabt. Die Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich an einer Einmündung zwischen Schneckenbach und Saxberg. (dpa/is)

Weitere Nachrichten aus Bayern und der Welt finden Sie hier!