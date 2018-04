Kriminalität Radler mit vier Promille unterwegs Dass der Mann überhaupt noch radfahren konnte, sei sehr verwunderlich, sagte eine Sprecherin der Polizei in Unterfranken.

Mail an die Redaktion „Das sind schon Spitzenwerte“, hieß von der Polizei. Foto: Bastian Winter

Mainstockheim.In Unterfranken hat die Polizei einen stark angetrunkenen Fahrradfahrer aus Sicherheitsgründen in Gewahrsam genommen. Der Mann war in Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) mit einem Atem-Alkoholwert von 4,04 Promille unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Spaziergänger hatte zuvor die Beamten wegen der unsicheren Fahrweise des Mannes alarmiert. Dass der Mann am Dienstagnachmittag trotz seines hilflosen Zustandes überhaupt noch radfahren konnte, sei sehr verwunderlich, sagte eine Sprecherin dazu. Die mehr als vier Promille seien sehr hoch. „Das sind schon Spitzenwerte“. Unter Medizinern gilt bereits eine Blutalkoholkonzentration von 3,5 Promille als lebensgefährlich, regelmäßige Trinker können in Einzelfällen aber auch höhere Werte überleben.

