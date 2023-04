Verkehr Radlerin stirbt mehr als zwei Monate nach Unfall

Ein Radlerin ist mehr als zwei Monate nach einem Unfall im Landkreis München an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb die 76-Jährige am Sonntag im Krankenhaus an den Folgen schwerer Kopfverletzungen. Die Frau war demnach am 26. Januar in Ottobrunn an einer Kreuzung seitlich gegen ein Auto gefahren und von ihrem Rad gestürzt.

dpa