Deggendorf Radlerin stößt mit Postwagen zusammen und stirbt Eine Fahrradfahrerin ist in Deggendorf mit einem Lieferwagen der Post zusammengestoßen und gestorben. Die 55-Jährige sei vermutlich am Samstag, als sie bergab fuhr, an den Spiegel des Wagens gekommen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Frau starb im Krankenhaus an schweren Kopfverletzungen. Die Fahrerin des Postfahrzeuges erlitt einen Schock.

dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

