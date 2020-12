Anzeige

Landwirtschaft Rätselhafte Krankheit aus der Naab Im Fluss wurden Bakterien gefunden, die Kartoffeln befallen. Ein strenges Bewässerungsverbot bedroht nun deren Anbau.

Von Johannes Hirschlach

Merken

Mail an die Redaktion Die Naab bei Penk: Gefährdet das Flusswasser die Landwirtschaft? Foto: Paul Neuhoff

Regensburg.Landwirte, die entlang der Naab Kartoffeln und Tomaten anpflanzen, haben ein neues Problem: Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) stellte im Fluss gefährliche Bakterien fest. Die Behörde sprach nun ein Verbot aus, diese Pflanzen mit Wasser aus dem Fluss zu gießen.

Konkret geht es um die sogenannte Schleimkrankheit, ausgelöst durch das Bakterium „Ralstonia solanacearum“. Dieses könne „nicht unmittelbar bekämpft werden“, heißt es in einer Verfügung des LfL. Für Mensch und Tier sei der Erreger ungefährlich, doch bei Kartoffeln und Tomaten richte die schnell um sich greifende Fäulnis großen Schaden an.

Das Bewässerungsverbot ist unbefristet

Das Bewässern und Beregnen der Gewächse mit Naabwasser ist deshalb untersagt – und zwar auf unbefristete Zeit. „Es wird erst wieder aufgehoben, wenn bei wiederholten Untersuchungen der LfL keine Erreger der Schleimkrankheit mehr in den Wasserproben gefunden werden“, heißt es in der Verfügung.

Betroffen ist die Naab zwischen Luhe-Wildenau (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) und Mariaort (Lkr. Regensburg). Auch die Schwarzach im Landkreis Schwandorf ist von der rätselhaften Krankheit befallen: Das Bewässerungsverbot gilt deswegen auch für hier – konkret zwischen der Naabeinmündung bei Schwarzenfeld und Meischendorf bei Schwarzhofen.

Bauernverband warnt vor Folgen für die Landwirte

Josef Wittmann vom Bayerischen Bauernverband in Regensburg ist deswegen in Sorge: „Grundsätzlich ist die Schleimkrankheit nicht zu unterschätzen“, sagt er. Sollte die sich in der Region ausbreiten, „ist das ein Problem“. Zudem sei für etliche Landwirte das Naabwasser gerade in Trockenjahren zum Kartoffelanbau wichtig, das Verbot sei „ein Schlag ins Kontor“.

Ein Befall mit der Schleimkrankheit ist schwer zu erkennen. Ein erstes Anzeichen könne ein Welken der Blätter sein, informiert die LfL. Stark erkrankte Kartoffelknollen weisen zudem manchmal Schleimtröpfchen auf. Wie der Erreger es in die Oberpfalz geschafft hat, darüber hat die LfL noch keine Klarheit. Ursache und Herkunft der Kontamination seien unbekannt, heißt es.