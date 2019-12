Kriminalität Räuber bei Verfolgungsjagd verletzt Zwei Räuber fliehen im Nürnberger Land mit dem gestohlenen Fahrzeug vor der Polizei und krachen in eine Lagerhalle.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto fährt im Einsatz mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Hersbruck.Bei der Flucht vor der Polizei mit einem geraubten Fahrzeug sind im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land die beiden mutmaßlichen Täter schwer verletzt worden.

Auch der Besitzer des Wagens wurde bei dem Überfall in Hersbruck in der Nacht zu Dienstag verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Als eine Streife auf der Bundesstraße 14 den Angaben nach das geraubte Auto verfolgte, verlor der Fahrer bei Ottensoos die Kontrolle über das Fahrzeug, das mit weit über 100 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Der Wagen fuhr anschließend über eine etwa zwei Meter hohe Böschung, flog rund 30 Meter durch die Luft und durchbrach dann die Metallfront einer Lagerhalle. Die beiden Tatverdächtigen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren sollen den Wagen zuvor unter Anwendung von Gewalt auf einem Anwesen in Hersbruck geraubt haben. Zeugen des Überfalls hatten die Polizei verständigt. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.