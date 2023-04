Kriminalität Räuber sprengen drei Geldautomaten in Rothenburg

Drei Geldautomaten haben Kriminelle am frühen Samstagmorgen im Vorraum einer Bankfiliale in Rothenburg (Landkreis Ansbach) gesprengt. Die Täter flüchteten danach in einem dunklen Auto in Richtung der nahe gelegenen Autobahn 7, wie das Bayerische Landeskriminalamt mitteilte. Ob die Räuber Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf.

dpa