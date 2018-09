Unglück Raffinerie nahe Ingolstadt brennt Am frühen Samstagmorgen gab es auf dem Gelände der Firma Bayernoil eine Explosion. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort.

Mail an die Redaktion Wegen des Brandes musste auch ein Teil der B16 gesperrt werden. Foto: Sebastian Pieknik/News5/dpa

Vohburg an der Donau.Nach einer Explosion in einer Raffinerie im oberbayerischen Vohburg ist die Zahl der Verletzten auf zehn gestiegen. Darunter seien drei mittelschwer bis schwerverletzte Menschen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Rund 1800 Menschen in der Umgebung der Raffinerie in Vohburg an der Donau wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchte den Brandort und hat sich erleichtert gezeigt, dass bei einer Explosion auf dem Firmengelände des Unternehmens Bayernoil nahe Ingolstadt niemand zu Tode gekommen ist. „Gott sei Dank hat es keine Toten gegeben“, sagte er am Samstag in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm). Zugleich dankte er den Rettungskräften für einen „reibungslosen“ Einsatz. In kürzester Zeit seien Hunderte von Kräften vor Ort gewesen.

Ein Mensch schwer verletzt

Wenn man sich die Schwere der Verwüstungen auf dem Firmengelände anschaue, sehe man sofort, dass es auch zu Todesfällen hätte kommen können: „Ganze Hauswände sind umgerissen worden.“ Nach Herrmanns Worten gab es dabei zehn Verletzte. Die Zahl der Verletzten habe sich im Lauf des Tages noch einmal erhöht, der Großteil sei jedoch nur leicht verletzt. Ein Mitarbeiter, der sich zum Zeitpunkt der Explosion auf dem Firmengelände aufgehalten hatte, wurde demnach schwer verletzt.

Die Explosion ereignete sich aus bislang unbekannten Gründen gegen 5.15 Uhr in einem Anlagenteil der Raffinerie, wie die Polizei mitteilte. Das Unternehmen Bayernoil erklärte, die Anlagen seien sofort außer Betrieb genommen worden. Vier Mitarbeiter seien leicht verletzt worden.

Katastrophenalarm besteht weiterhin

Das Landratsamt Pfaffenhofen rief Katastrophenalarm aus und hat ihn bislang auch nicht wieder aufgehoben. Das Landratsamt teilte inzwischen in einer Pressemitteilung mit, dass die Evakuierung der betroffenen Bereiche um 12 Uhr aufgehoben wurde. Zudem habe eine Messung ergeben, dass die Rauchwolke keine gesundheitsgefährdenden Schadstoffe enthalte.

Zahlreiche Feuerwehren sowie Rettungsdienste und das Technische Hilfswerk waren im Einsatz. Der Brand sei unter Kontrolle, erklärte Bayernoil am Vormittag. Der bayerische Innenminister Joachim Herrman (CSU) kündigte seinen Besuch an.

Die Firma Bayernoil betreibt seit 1967 in Vohburg eine Erdölraffinerie auf einem 127 Hektar großen Gelände.

