Unterhaltung Raith & Blaimer sorgen für gute Laune Diesmal bei #Zukunftsmusik: Tanja und Andreas Blaimer haben für Sie einige Stücke arrangiert. Hören Sie rein!

Regensburg.Sie sind eine feste Größe in der regionalen Musikbranchen und überraschen immer wieder aufs Neue mit ihren Ideen und Projekten. Tanja und Andreas Blaimer wollten beim MZ-Projekt #Zukunftsmusik dabei sein und haben einige Stücke arrangiert. Diese hören Sie in unserem Video.

In der Corona-Krise kam das kulturelle Leben in den Konzerthäusern und Veranstaltungssälen komplett zum Erliegen. Mit der bieten, ihre Zuschauer trotz Ausgangsbeschränkungen zu erreichen. Auf bieten wir regelmäßig Beiträge Kulturschaffender aus der Region. Mittels Einblendung im Video können die Zuschauer für einen vom Künstler oder der MZ vorgeschlagenen, gemeinnützigen Zweck spenden. Auch an die Künstler selbst kann gespendet werden.