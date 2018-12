Wissenschaft Raketenstart verschoben: Tomatensamen fliegen später ins All

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft-und Raumfahrt (DLR) klebt Hinweisschilder auf eine Kiste. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Köln.Der für Sonntagabend angekündigte Start einer SpaceX-Rakete ist erneut verschoben worden. Der Grund seien weitere Wartungsarbeiten an der Trägerrakete, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Sonntag mit. Die Rakete sollte den Satelliten „Eu:Cropis“ ins All bringen, mit dem der Anbau von Tomaten und anderem Gemüse auf dem Mond oder Mars getestet werden soll. Ziel ist es, Astronauten bei Missionen in der Ferne mit frischen Tomaten und anderem Gemüse zu versorgen. Die Rakete soll von einem Startplatz in Kalifornien abheben, als möglicher neuer Starttermin wurde Montagabend genannt.