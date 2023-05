Musical Ralph Siegel-Musical feiert Premiere in Füssen

Das Musical „Ein bisschen Frieden - Summer of Love“ von Produzent Ralph Siegel feiert in Füssen Premiere - eigentlich schon die zweite. Denn bereits im Herbst 2022 war das Stück unter dem Titel „‘N bisschen Frieden - Rock’n’Roll Summer“ in Duisburg auf die Bühne gekommen und kurz darauf wieder abgesetzt worden. Im dpa-Interview hatte Siegel die damalige Premiere als „Fehlgeburt“ bezeichnet. Es habe Ärger mit dem Veranstalter wegen des schlechten Kartenverkaufes gegeben. Am Donnerstag (18.30 Uhr) folgt im Festspielhaus Füssen die „Weltneuuraufführung“, wie Siegel sagte.

dpa