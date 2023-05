Leute Ralph Siegel über Nicole: „Zusammen Geschichte geschrieben“ Produzent und Komponist Ralph Siegel (77) hat mit zahlreichen prominenten Gästen in Füssen die Premiere seines Musicals „Ein bisschen Frieden - Summer of Love“ gefeiert. Er sei „unendlich glücklich“, sagte Siegel am Donnerstagabend. Er freute sich besonders, dass auch Sängerin Nicole angereist war.

dpa

Mail an die Redaktion Musikproduzent Ralph Siegel mit Sängerin Nicole bei einer Fernseh-Aufzeichnung im Jahr 2005. Foto: Rolf Haid/picture alliance / dpa/Archiv

Füssen.Mit ihr und dem Lied „Ein bisschen Frieden“ gewann Siegel 1982 den Grand Prix Eurovision de la Chanson, den heutigen Eurovision Song Contest (ESC). „Wir haben zusammen Geschichte geschrieben“, sagte Siegel am Donnerstagabend.

Er selber würde „von Herzen gerne“ wieder am ESC teilnehmen. Auch in diesem Jahr habe er vier Lieder eingereicht gehabt. Am Wochenende war Deutschland beim ESC auf dem letzten Platz gelandet. Siegel hatte im Laufe seiner Karriere einmal den ersten, dreimal den zweiten, zweimal den dritten und zweimal den vierten Platz beim ESC erreicht. Mehrmals landete er auch auf den hinteren Plätzen.

Siegel sagte weiter, das Musical „Ein bisschen Frieden - Summer of Love“ habe es nun auf Umwegen in Füssen auf die Bühne geschafft. Denn bereits im Herbst 2022 war das Stück unter dem Titel „‘N bisschen Frieden - Rock’n’Roll Summer“ in Duisburg angelaufen und kurz darauf abgesetzt worden. Im dpa-Interview hatte Siegel jüngst die damalige Premiere als „Fehlgeburt“ bezeichnet. Es habe Ärger mit dem Veranstalter wegen des schlechten Kartenverkaufes gegeben.