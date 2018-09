Leute

Ralph Siegel will ein letztes Mal heiraten

Seine vierte Hochzeit birgt für Komponist Ralph Siegel keine Überraschungen mehr. „Ich weiß alles. Sie weiß nichts“, sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er kenne auch schon das Brautkleid seiner Verlobten Laura Käfer (35), die Siegel am Samstag in Grünwald bei München heiraten möchte. Wie er seine Braut überraschen will, verriet der Musiker nicht.