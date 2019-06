Kriminalität Randale bei Hochzeitsfeier Am Sonntag randaliert ein Betrunkener auf einer Hochzeit im Landkreis Tirschenreuth. Auch vor der Braut macht er nicht Halt.

Mail an die Redaktion Wegen einem betrunkenen Randalierer musste am Sonntag die Polizei bei einer Hochzeitsfeier anrücken. Foto: Carsten Rehder/dpa

Pilmersreuth.Am Sonntagmorgen geriet gegen 1.45 Uhr auf einer Hochzeitsfeier in Pilmersreuth am Wald ein betrunkener Gast in Streit mit anderen Gästen. Als er schließlich einen Maßkrug nach der Braut warf, wurde die Polizei gerufen.

Aber auch die Streife konnte den Mann nicht beruhigen, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste und in der Ausnüchterungszelle den Rest der Nacht verbringen durfte. Einer der Beamten wurde von ihm mehrfach mit einem Schimpfwort tituliert. Neben der Anzeige wegen versuchter Körperverletzung erhält er deshalb noch eine weitere Anzeige wegen Beleidigung.

