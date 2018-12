Kriminalität

Randalierende Fußballfans lösen Großeinsatz der Polizei aus

Randalierende Fußballfans haben an einer Raststätte in Unterfranken einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mit Golfschlägern und Tischbeinen schlugen vier zum Teil maskierte Fans des Drittligisten VfR Aalen am Freitagabend auf einem Parkplatz bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) auf Werbetafeln und die Parkplatzbeleuchtung ein. Das teilte die Polizei am Samstag mit.