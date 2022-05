Tiere Randalierendes Pferd kippt auf Autobahn fast Anhänger um

Ein Pferd hat auf der Autobahn 7 bei Würzburg so stark randaliert, dass es im Anhänger fast auf die Fahrbahn gekippt wäre. Während der Fahrt am Dienstag hatte die 33-jährige Halterin ein komisches Verhalten am Tier beobachtet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrerin hielt auf dem Seitenstreifen nahe Hausen an und öffnete die Heckklappe.

dpa