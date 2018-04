Kriminalität Randalierer lösen Großeinsatz im Englischen Garten aus

Mail an die Redaktion Englischer Garten mit Erpel. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Randalierer haben im Englischen Garten in München Feuerwehr und Rettungskräfte attackiert und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, waren bei dem Vorfall am späten Samstagabend etwa 100 Polizisten im Einsatz. Zuvor waren Rettungskräfte zur Reanimation einer Person alarmiert worden. Während der Patient versorgt wurde, bewarfen laut Feuerwehr etwa 15 Personen die Einsatzkräfte mit Flaschen und randalierten an den Einsatzfahrzeugen. Feuerwehrleute riefen daraufhin die Polizei zu Hilfe, die die Lage beruhigen konnte. Der Patient wurde wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht.