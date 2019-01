Fussball Rangnick fürchtet Bayern-Offerte bei Nationalspieler Werner Im Transferpoker um Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat Ralf Rangnick erstmals offen über den FC Bayern München als möglichen Mitbewerber gesprochen.

Ralf Rangnick kommt ins Stadion. Foto: Hendrik Schmidt

Leipzig.„Wenn die Bayern finanziell ernst machen, dann wird es schwierig“, sagte der Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig am Wochenende.

Werner hatte sich im vergangenen Jahr selbst ins Schaufenster gestellt. „Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann“, hatte er nach dem 0:1 beim FC Bayern gesagt.

Die offene Personalie Timo Werner droht bei RB immer mehr zum Unruheherd zu werden. „Es ist für uns mühsam, wenn wir uns immer wieder wiederholen“, sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Samstagabend im TV-Sender Sky nach der 0:1-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Borussia Dortmund.

Zudem setzt RB seinen 22 Jahre alten Nationalstürmer hinsichtlich der Entscheidungsfindung unter Druck: „Wir können es uns nicht erlauben, so einen Spieler ablösefrei ins letzte Jahr gehen zu lassen“, betonte Mintzlaff, dessen Vorzeigespieler einen Vertrag bis 2020 hat. „Wir hoffen alle, dass er bleibt. Er ist einer der wichtigsten Spieler in unserer Mannschaft“, betonte Kevin Kampl.