Verkehr Raser mit mehr als Tempo 130 in Nürnberg unterwegs Mit 138 statt erlaubten 50 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer durch Nürnberg gerast.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nürnberg.Der heftige Temposünder wurde am im Nürnberger Westen bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Raser muss demnach nun ein Bußgeld von 1360 Euro zahlen. Außerdem bekommt er zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister und darf drei Monate lang nicht Autofahren.

Bei der Kontrolle an der vierspurigen Straße hatte die Polizei am Donnerstag außerdem gegen 14 weitere Temposünder Bußgeldverfahren und in sieben Fällen Fahrverbote eingeleitet.