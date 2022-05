Unterallgäu Raser wirft Kaffeebecher und verursacht fast Auffahrunfall

Ein Autofahrer hat zwei Wagen rechts überholt, sie dann ausgebremst und einen Kaffeebecher nach einem anderen Fahrzeug geworfen. „Nur um Haaresbreite“ sei es am Samstag auf der Autobahn 96 nicht zu einem Auffahrunfall gekommen, so die Polizei am Sonntag. Dem 30-Jährigen sei der erste Wagen wohl zu langsam unterwegs gewesen. In der Nähe von Erkheim (Landkreis Unterallgäu) überholte er beide Fahrzeuge rechts mit etwa 120 Stundenkilometern.

dpa