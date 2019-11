Verkehr

Raserin fährt Polizeistreife davon

Sie war so schnell unterwegs, dass sogar die Polizei nicht mehr folgen konnte: Im schwäbischen Buchdorf wurde am frühen Samstagmorgen eine Autofahrerin bemerkt, die statt der erlaubten 100 Stundenkilometer mindestens doppelt so schnell auf der Bundesstraße 2 unterwegs war.