Kommunen

Rathauschef von Pappenheim: Streit erledigt

Der kuriose Streit um ein vier Quadratmeter großes Stück Straße in der Altstadt von Pappenheim im fränkischen Altmühltal ist nach Ansicht von Bürgermeister Uwe Sinn (SPD) erledigt. Der Stadtrat habe der gräflichen Familie Egloffstein am Vorabend gestattet, einige vor Jahren aufgestellte Poller vor ihrem Schloss am Marktplatz zu belassen, sagte Sinn am Freitag. Damit gehe die Kommune einen Schritt auf die Familie zu. Außerdem habe sich der neue Eigentümer innerhalb der Familie nie zu dem Streit um die vier Quadratmeter geäußert. „Für uns ist das Thema damit komplett vom Tisch“, so Sinn. Die Gräflich Pappenheim'sche Verwaltung äußerte sich bislang nicht zu dem Fall.