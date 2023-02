Täterbeschreibung veröffentlicht Raubüberfall auf Ehepaar in Schwarzach: Räuber erbeuteten Waffen und Munition

Nach dem bewaffneten Raubüberfall am Freitagabend in Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) hat die Polizei am Samstagmittag weitere Details bekanntgegeben und eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Schwarzach, Markt.Nach dem bewaffneten Raubüberfall am Freitagabend in Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) hat die Polizei am Samstagmittag weitere Details bekanntgegeben und eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Die Täter sind noch immer auf der Flucht.

In der Pressemitteilung vom Samstag schildert die Polizei den genauen Tathergang. Demnach haben die zwei unbekannten, vermummten Täter einem Mann im Alter von 61 Jahren und seiner 53 Jahre alten Ehefrau gegen 22.30 Uhr beim Aufsperren ihrer Haustür im Süden Schwarzachs aufgelauert. Sie bedrohten das Ehepaar mit einer Schusswaffe und verschafften sich so Zugang zum Haus.







Schusswaffen und Munition erbeutet

Im Haus gingen die Täter das Paar auch körperlich an und drohten weiterhin mit einer Waffe. So erbeuteten sie Bargeld im fünfstelligen Eurobereich, eine Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition. Der 61-Jährige besaß die Waffen laut Polizei legal. Außerdem nahmen die Räuber auch sämtliche Kommunikationsgeräte mit, ehe sie in Richtung Parkanlage flüchteten. Das Ehepaar wurde leicht verletzt.

Nachdem das Ehepaar einen Notruf abgesetzt hatte, leitete die Polizei Bogen zusammen mit umliegenden Dienststellen eine großangelegte Fahndung ein. Es waren ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifen und ein Polizeihund im Einsatz. Doch die Fahndung blieb erfolglos. Auch am Samstagmittag waren die Täter noch nicht gefasst.

Ermittlungsgruppe übernimmt Fall

Eine Ermittlungsgruppe der Kripo Straubing und Kripo Deggendorf hat den Fall nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg (Zweigstelle Straubing ) übernommen. Mit einer Täterbeschreibung bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Der eine Täter ist etwa 1,80 Meter groß, kräftig und hat braune Augen mit auffällig schwarzen Augenbrauen. Er trug schwarze Oberbekleidung (wie etwa einen Overall), eine schwarze Gesichtsmaske und schwarze Handschuhe. Er sprach Deutsch mit osteuropäischen Akzent und war bewaffnet.

Polizei sucht Zeugen

Der zweite Täter ist rund 1,90 Meter groß und schlank. Er trug ebenfalls schwarze Oberbekleidung, die einem Overall ähnelt, eine schwarze Gesichtsmaske, schwarze Handschuhe und schwarze, knöchelhohe Turnschuhe mit reflektierenden Streifen an der Seite. Er sprach nicht und war unbewaffnet.

Wer Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Fall gemacht hat (zum Beispiel verdächtige Fahrzeuge) oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter ✆ 09421/868-0 oder über den Notruf ✆ 110 zu melden.

Weiterer Raubüberfall in Regensburg

Auch in Regensburg hat es am Freitagabend einen bewaffneten Überfall gegeben. . Auch in diesem Fall sind die Täter noch flüchtig. In einer Erstmitteilung der Polizei hieß es, dass nur eine Person überfallen worden sei. Dies wurde korrigiert - ein Ehepaar wurde überfallen.

− dao