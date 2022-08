München Rauchmelder alarmieren Sohn in London: Mutter gerettet

Lebensrettung über den Umweg London: Rauchmelder in einem Haus in München haben einer Frau mutmaßlich das Leben gerettet. Allerdings hatte nicht die schlafende Frau die Rauchmelder gehört - sondern ihr Sohn in London bekam eine entsprechende Meldung auf sein Handy und verständigte die Polizei in London. Die setzte sich mit ihren Kollegen in München in Verbindung, so dass die Feuerwehr alarmiert werden konnte.

dpa