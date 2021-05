Anzeige

MZ-Lesertelefon Rauchstopp in der Pandemie Wie komme ich weg von den Glimmstängeln? Das Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hilft weiter.

Merken

Mail an die Redaktion Mit dem Rauchen aufhören wollen viele. Aber wie klappts? Foto: Andrea Warnecke/picture alliance/dpa

Regensburg.Rauchen ist tödlich – ein Slogan, der jährlich für etwa 120 000 Menschen in Deutschland zutrifft. Aktuell kommt hinzu: Starke Raucher gehören zur Risikogruppe für einen schweren Verlauf von Covid-19. Warum also nicht endlich damit aufhören? Weil es vielen nicht leicht fällt, bieten wir Hilfe an. Das Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kennt die besten Rauchfrei-Methoden und weiß, wie man dem Rauchverlangen erfolgreich begegnet. Wie bereitet man sich auf den Stopp-Tag vor? Wie geht man mit einem Rückfall um?

Auf Wunsch wird den Anrufern kostenlos ein Päckchen mit Info-Material, Knetball, zuckerfreien Lutschpastillen und witzigem Kalender für die ersten 100 rauchfreien Tage zugeschickt. Die Telefone sind heute von 15 bis 17 Uhr unter 0800-8313131 geschaltet (kostenfrei auch aus dem Mobilfunknetz).