Kriminalität Raufwütiger Fahrgast schlägt in der S-Bahn um sich Ein raufwütiger Passagier hat in der S-Bahn zwischen Forchheim und Fürth nach Angaben der Bundespolizei mehrere Menschen verletzt.

Mail an die Redaktion Das Logo der S-Bahn. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Forchheim.Der Fahrgast habe zunächst seine Begleiterin geschlagen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Als eine anfangs unbeteiligte 29-Jährige und zwei Männer im Alter von 32 und 63 Jahren am Sonntagabend dazwischen gehen wollten und sich schützend vor die Begleiterin stellten, habe der Mann auch sie angegriffen. Zwei der Helfer wurden durch Schläge ins Gesicht krankenhausreif geprügelt. Der Angreifer und seine Begleiterin hätten am Fürther Hauptbahnhof die Flucht ergriffen. Nach ihnen wird gefahndet.