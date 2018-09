Belletristik Raus aus der Liebes-Sackgasse Die Straubingerin Ellen Kühne hat einen ungewöhnlichen Roman geschrieben. Er beruht auf einer wahren Begebenheit.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Ellen Kühne verfasste „Die Liebe kann mich mal“, eine Story über die Irrungen und Wirrungen, die das Leben manchmal mit sich bringen kann. Foto: Bäumel-Schachtner

Straubing.Es gibt Bücher, die müssen geschrieben werden. Gedanken und Ideen, die an die Oberfläche drängen und die in Worte gefasst werden müssen. „Die Liebe kann mich mal“ ist so ein Buch. Ein Buch, das auf unterhaltsame Weise die amourösen Irrwege der erfolgreichen Unternehmerin Lisa erzählt, erfolgreich im Job, stets stark als alleinerziehende Mutter und dennoch im Liebesdingen ohne Glück. Geschrieben haben es Ellen Kühne und Nadine Herberger. Kühne lebt in Straubing und hatte die Idee zu dem Buch, das im Wolfstein-Verlag erschienen ist und schon jetzt für Furore sorgt.

Ellen Kühne hat wenig Zeit. Die 36-Jährige hat vier Kinder, ist im zarten Alter von 36 Jahren schon Oma und wird zudem von drei Pudeln in Schach gehalten. „Ich mag keine Bücher, die leer sind, aus denen man nichts mitnehmen kann“, sagt die Frau mit den langen roten Haaren und dem offenen Lächeln, die in Kasachstan geboren wurde, selbstbewusst. „Ich bin sehr geizig mit meiner knappen Zeit und will sie nicht verschwenden. Man soll aus einem Buch etwas mitnehmen können.“ Deshalb hat sie „Die Liebe kann mich mal“ geschrieben.

Der 293 Seiten starke Roman bietet nicht nur eine amüsante Story, sondern auch den Anstoß, über seine eigenen Fehler bei zwischenmenschlichen Beziehungen nachzudenken. Kühne bezeichnet sich selber als Glückstrainerin und Beziehungsberaterin, hat sich ihre Erfahrungen angelesen, hat jahrelang als Beraterin einer Seelsorge-Hotline gearbeitet und wurde nicht zuletzt nach einem harten Leben auch vom Schicksal geschult. Sie will mit dem Buch sagen: „Wir dürfen nicht immer die Probleme anderer auf uns selber beziehen.“ Damit meint sie zum Beispiel, wenn der Mann heimkommt und grantelt, solle man dies nicht persönlich nehmen: „Er hatte einen harten Tag und die schlechte Laune hat sicherlich nichts mit der Frau zu tun, denn er kommt ja von draußen.“

Eigene Schicksalsschläge

Sie selber musste das erst lernen. Ihren Mann lernte sie schon in der Schule kennen, bei ihrer Übersiedelung nach Deutschland mit ihren 15 Jahren war sie schwanger und erfuhr es erst in Deutschland. Die Mutter starb, als sie sechs war und die Schwester vier, der Vater trank und starb in Deutschland ebenfalls früh. Die Ehe von Ellen Kühne steckte in der Krise und die Familie drohte zu zerbrechen. „Da habe ich Stopp gesagt und gelernt, mehr zu beobachten und mich zurückzunehmen. Ich habe gelernt, nicht jede Kleinigkeit so ernst zu nehmen und zu streiten. Seitdem läuft es mit Mann und Kindern wieder sehr, sehr gut.“ Ein Beispiel: „Ich schimpfe nicht über eine schlechte Note. Damit bestraft sich ein Kind ohnehin selbst und es wird ihm angezeigt, dass es zu wenig getan hat.“

Lesen Sie auch über den Bestseller von Alexandra Reinwarth aus Regensburg: Mach dich locker! Ein rotzfreches Buch lieben alle

Ellen Kühne hat viele Beziehungen begleitet und auch viele scheitern sehen. In ihrem Buch geht es um die im Job erfolgreiche Lisa, die auch ihr Privatleben mit ihren zwei Töchtern im Griff hat, allerdings nicht in der Lage ist, eine auf Dauer glückliche Beziehung zu führen. Doch eines Tages gerät sie an den Blogger Sky, der ihr auf frische, freche Art offenbart, neu zu denken, sich nicht mehr zu verbiegen und sich selber zu lieben, so, wie sie ist. Eine Geschichte, die viele Tipps, Lebensweisheiten und Aha-Erlebnisse enthält und eine Geschichte, die sich tatsächlich so ereignet hat: Denn die Lisa aus Bremen gibt es wirklich, sie heißt in Wirklichkeit nur anders, und Ellen Kühne kennt sie ihr ganzes Leben lang, es handelt sich um ihre jüngere Schwester. Mit beiden Beinen im Leben stehend, schlitterte sie dennoch in eine Beziehungskatastrophe nach der anderen, und tatsächlich bekam sie auch im richtigen Leben durch einen Blogger die Kurve und ist heute glücklich – noch im September wird sie heiraten.

„Die Leute wollen unterhalten werden, sie wollen nicht nur Lebensweisheiten lesen, deshalb habe ich die Geschichte aufgeschrieben.“ Ellen Kühne



„Die Leute wollen unterhalten werden, sie wollen nicht nur Lebensweisheiten lesen, deshalb habe ich die Geschichte aufgeschrieben“, erklärt die Straubinger Autorin. Die Ideen sprudelten in ihrem Inneren, doch sie wollten nicht an die Oberfläche – „ich war wie blockiert.“ Doch dann lernte sie via Internet ihre Co-Autorin Nadine Herberger aus Baden-Württemberg kennen, „und plötzlich wusste ich nicht mehr, was eine Blockade ist“. Jeder der beiden Frauen hat einige Kapitel geschrieben, nach neun Monaten war das Buch fertig und auch gleich ein Verlag gefunden. Zwei Wochen ist es bereits am Markt, „und ich habe bislang sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen – was total überraschend ist, auch von Männern. Aber es schadet nichts, wenn sich diese mit der Gefühlswelt von Frauen stärker auseinandersetzen“, schmunzelt Kühne.

Erfahrung als Telefonseelsorgerin Entstehung: „Dieses Buch hat sich von selber geschrieben. Es hat sich immer fortentwickelt“, sagt Ellen Kühne. Manche Figuren seien einfach beim Schreiben entstanden.

Rahmen: Den groben Rahmen hat die Straubingerin mit ihrer Co-Autorin Nadine Herberger aus Baden-Württemberg vorher abgesteckt und dann wurde kapitelweise geschrieben.

Wissen: Das Wissen zur Psychologie und um psychologische Komponenten kommt von Ellen Kühne selbst, es wurde in die Geschichte eingebaut und mit ihr verwoben.

Erfahrung: Ellen Kühne kamen ihre Erfahrung an der Telefonhotline sowie die jahrelange zahlreiche Literatur, die sie zu diesen Themen gelesen hat, sehr entgegen.

Ein Hingucker ist das Cover des Buches, das einen Stinkefinger zeigt. „Mancher schluckt zunächst, doch es gibt heute Bücher wie Sand am Meer, da muss man auffallen. „Die Botschaft lautet, nie aufzugeben“, sagt Kühne.

Hier geht es zur Kultur.