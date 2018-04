Gesellschaft Raus aus der Stadt, rein ins Zelt Miriam Wolf und Zoltán Benkö wollen ein neues Leben starten. Reduziert aufs Wesentliche, mitten in der Natur.

Von Brigitte Bitto, epd

München.Die Baumwollplane flattert im Wind. Grillen zirpen. Die Luft riecht süßlich-schwer nach Sommer. Während Töchterchen Juniper barfuß durchs hohe Gras flitzt, spülen Miriam und Zoltán vor der Jurte in einem Blechzuber Geschirr. Links und rechts von ihrem kleinen Nomadenzelt nur Wiesen und Wald und im Hintergrund die Berge.

Dann macht Miriam Wolf die Augen auf. Ihr Blick fällt auf Mehrfamilienhäuserfassaden, unüberhörbar das Rauschen des Verkehrs. Doch diese Realität wird nicht mehr lang die der Münchner Familie sein: Bald soll ihr Idyll vom einfachen Leben wahr werden. „In eine Jurte kommst du rein und dir geht das Herz auf“, schwärmt die 37-Jährige. Denn in so einem Nomadenzelt herrsche eine besondere Atmosphäre: warm, gemütlich, konzentriert aufs Wesentliche.

Der klassische Weg scheidet aus



Schon länger ist für das Paar klar: Es will aufs Land. Schluss mit Miete, endlich Eigenheim – ein Wunsch vieler Familien. Doch Miriam Wolf und Zoltán Benkö müssen nicht lang rechnen, um zu wissen, dass der klassische Weg nicht infrage kommt. „Wir sind nicht so die Bausparvertrag-Typen“, grinst Miriam Wolf. Und auch das Lebenskonzept der beiden Selbstständigen sieht nicht vor, möglichst viel Geld zu scheffeln, bloß um einen Kredit abzubezahlen. Aktuell arbeiten beide Teilzeit – und genießen die zusätzlichen Stunden mit ihrer Tochter.

So war schnell klar: Für den Hof am Rand der Alpen wird’s nicht reichen. „Aber wir wollen in die Natur“, sagt der 46-Jährige. Er sitzt auf dem Boden in seinem Wohnzimmer: Dort, wo bei anderen ein Sofa steht, hat das Pärchen eine Kuschel- und Spielecke aus Kissen. Miriam schaut sich um: „Wir befreien uns ständig von Dingen.“ Oft miste sie aus, behalte nur Dinge, zu denen sie eine Verbindung habe. „Wir brauchen nicht viel Platz“, bestätigt der Osteopath und grinst – immerhin misst er 1,91 Meter.

So kam die Jurte ins Spiel. „Yurt“ ist türkisch und bedeutet „Heim“ und „Heimat“. Seit Jahrtausenden sind diese etwa 30 Quadratmeter großen Zelte das Zuhause asiatischer Nomaden. Verbreitet sind sie in der Mongolei, Kirgisistan und Kasachstan. Ihr Herz ist der Holzofen: Er spendet Licht und Wärme, trocknet Kleidung und bereitet das Essen. „Der größte Unterschied zu einem Haus ist wohl, dass es keine Fenster gibt“, erklärt Zoltán Benkö. Das bedeutet, man kann nicht nach draußen sehen – aber dafür umso intensiver hören. Auf diese Erfahrung freut sich Miriam Wolf schon jetzt ganz besonders: „Wir wollen erleben wie Winter schmeckt und Frühling klingt, wie der Sommer riecht und sich der Herbst anfühlt.“

Wie lang sie in der Jurte leben wollen, ist offen. Ihre Wohnung werden sie zunächst untervermieten – und sich ein Zuflucht-Zimmerchen behalten. „Aber ich glaube, das ist eher für unser Sicherheitsgefühl und weniger, weil wir vorhaben, dort oft zu sein“, sagt die Organisationsentwicklerin. Die größte Herausforderung bei diesem Abenteuer? Da die Familie mehrere Zelturlaube hinter sich hat, sieht sie keine großen Hindernisse. Vielleicht das Leben ohne fließend Wasser. Denn Strom wird es in der Jurte geben, aber kein normales Klo oder eine Dusche. „Aber der Trend geht eh zum Waschlappen“, grinst Miriam Wolf. Und will im nächsten Sportverein duschen.

Angst, dass es in dem Einraum-Zelt, das Küche und Bad, Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer ist, zu eng wird, haben sie nicht. „Wenn wir uns zoffen, müssen wir nur einen Schritt machen und stehen in der Natur“, sagt die 37-Jährige. Und die bringe einen schnell runter. Ihre Berufe führen sie weiter. „Aber nicht Vollzeit“, sagt Zoltán Benkö. Das sei nicht nötig: Durch die wegfallende Miete spart das Paar monatlich 1300 Euro.

Inspiriert wurden sie von zwei weiteren Aussteigern: Nadja Schotthöfer und David Schuster leben seit Jahren in einem Nomadenzelt. Ihre Erfahrungen haben sie im Buch „Die fliegende Jurte“ (Knesebeck) aufgeschrieben. Zunächst stand ihr Zelt allein, mittlerweile sind sie in eine Gemeinschaft im Landkreis Weilheim-Schongau gezogen. „Wir genießen es, die Verantwortung für Behausung und Nahrung kreativ selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Nadja Schotthöfer: „Und zwar Hand in Hand mit der Natur.“

Dass Miriam und Zoltán einen ähnlichen Weg gehen wollen, findet sie super: „Ich rate ihnen, bei ihrem Traum zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen“, bestärkt sie das Pärchen. Vor allem von der Standortsuche sollen sie sich nicht kleinkriegen lassen: „Das ist die größte Herausforderung: einen geeigneten Ort zu finden, an dem auch die Nachbarn offen sind für dieses Bauwerk.“

Wo ihre Jurte stehen soll, wissen Miriam Wolf und Zoltán Benkö nämlich noch nicht. „Irgendwo zwischen München und den Bergen“, hofft die junge Mutter. Am liebsten auf einem Fleckchen Obstwiese eines Bauern, der sich nicht um Formalitäten schere. Denn, so weiß die 37-Jährige: „Ob und wie und wo man eine Jurte aufstellen und dort leben darf, ist rechtlich ganz schön verzwackt.“ Doch die Familie ist überzeugt: Wo ein Wille, da ein Weg – und zwar der zur eigenen Jurte.

