Neu-Ulm Rauschgifthandel: Durchsuchungen mit Spezialkräften

Wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel haben Ermittler mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften mehrere Objekte in Schwaben durchsucht. Bei der großangelegten Aktion in fünf Landkreisen stellte die Polizei „diverse Betäubungsmittel, scharfe Munition und eine Vielzahl an Handys und anderen Speichermedien sicher“. Betroffen waren die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu in Bayern sowie der Alb-Donau-Kreis und der Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg.

dpa