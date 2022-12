US-Rüstungskonzern Raytheon will „Patriot“ in Deutschland fertigen

Der US-Rüstungskonzern Raytheon will seine Patriot“-Luftabwehrraketen in Deutschland bauen lassen. Gemeinsam mit dem bayerischen Raketenhersteller MBDA hat Raytheon einen „Fahrplan“ für eine Produktion in Deutschland entwickelt, wie beide Unternehmen mitteilten. Dieser würde es demnach ermöglichen, sowohl die Bundeswehr als auch die Streitkräfte anderer europäischer Länder zu beliefern.

dpa