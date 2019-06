Leute Razzia bei Star-Koch Alfons Schuhbeck Die Staatsanwaltschaft hat die Geschäftsräume des bekannten Fernsehkochs in der Münchner Innenstadt durchsucht.

München.Die Staatsanwaltschaft hat die Geschäftsräume von Star-Koch Alfons Schuhbeck (70) in der Münchner Innenstadt durchsucht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, bestätigte am Mittwoch, dass am Vortag eine Razzia stattgefunden habe. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Zu den Hintergründen der Durchsuchung sagte Leiding nichts. Laut Medienberichten soll es sich um den Verdacht der Steuerhinterziehung handeln. „Ich kann das weder dementieren, noch bestätigen“, sagte die Behördensprecherin. Schuhbeck selbst war am Mittwoch zunächst nicht erreichbar. Die „SZ“ zitierte ihn mit den Worten: „Ich werde sehr eng und sehr offen mit den Behörden zusammenarbeiten, um alle Vorwürfe zu entkräften.“

