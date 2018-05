Kriminalität

Razzia gegen Schleuserbande: Verdächtiger festgenommen

Bei einer Razzia gegen eine internationale Schleuserorganisation ist am Dienstag ein Mann in Rumänien festgenommen worden. Nach weiteren Verdächtigen mit Wohnsitz in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werde mit europäischen Haftbefehl gefahndet, teilte die Bundespolizei in München mit. Die Staatsanwaltschaft in Weiden in der Oberpfalz leitet die Ermittlungen. Ein Teil der Straftaten wurde im dortigen Grenzgebiet begangen.