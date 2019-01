Einsatz Razzia in Chamer Diskothek Die Polizei kontrollierte mehrere minderjährige Gäste – samt ihren betrunkenen Begleitern. Ein 17-Jähriger rastete aus.

Mail an die Redaktion Symbolbild einer nächtlichen Razzia in einem Lokal: In Cham stellte die Polizei eine Reihe von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz fest. Foto: Bernd Thissen/dpa

Cham.Bei einer Jugendschutzkontrolle in einer Diskothek stellte die Polizei Cham mehrere Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz fest. Bei der Razzia in der Nacht von Freitag auf Samstag stießen die Beamten auf Verletzungen der sogenannten Aufsichtspflichtvereinbarungen. „In mehreren Fällen waren die Aufsichtspersonen

selbst stark alkoholisiert und konnten ihre Aufgabe nicht wie gefordert erfüllen“, so ein Polizeisprecher am Samstag. Die Schützlinge wurden in der Disko in der Rodinger Straße in Obhut genommen und den Eltern übergeben.

Bei den Jugendschutzkontrollen wurden ein Polizist und seine Kollegin wüst beschimpft. Die Beamten hatten einen 17-Jährigen aus dem Gemeindebereich Runding gegen 1.30 Uhr unter ihre Fittiche genommen. Der Teenager „rastete aus“, so die Polizei, und zeigte bis zum Eintreffen seiner Eltern immer wieder auf seine linke Brust, auf der er verunglimpfende und beleidigende Buchstaben eintätowiert hatte.

