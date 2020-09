Anzeige

Fussball RB Leipzig im Pokal gegen 1. FC Nürnberg ohne Laimer RB Leipzig muss im ersten Pflichtspiel der Saison auf Konrad Laimer verzichten.

Merken

Mail an die Redaktion Leipzigs Konrad Laimer (r) vor Marcel Halstenberg am Ball. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Leipzig.Der österreichische Fußball-Nationalspieler hat immer noch Schmerzen im Knie und fällt am Samstag (15.30 Uhr) im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus. „Es ist keine extrem schwere Verletzung, aber der Schmerz ist immer noch da“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag.

Auch der Einsatz von Neuzugang Benjamin Henrichs ist offen. Der Nationalspieler hatte in der Vorbereitung wenig trainiert und war größtenteils verletzt. „Er ist erst seit eineinhalb Wochen wieder in Fahrt, macht es aber gut“, sagte Nagelsmann. Ein Einsatz käme wohl noch zu früh, sei aber nicht ausgeschlossen. „Ich will da nicht von Schmerzbild zu Schmerzbild hangeln, er muss da schon stabil sein“, begründete Nagelsmann.