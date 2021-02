Anzeige

Fussball Reaktionen zum Titelgewinn: FC Bayern München bei Club-WM DFB-Präsident Fritz Keller: „Der FC Bayern München ist nicht nur eine Weltmarke, er ist nun auch zum zweiten Mal Weltmeister.

Merken

Mail an die Redaktion Die Spieler des FC Bayern München feiern mit der Trophäe. Foto: Mahmoud Hefnawy/dpa/Archivbild

München.Sechs Titel in einer Saison - das ist im deutschen Fußball einzigartig und beinahe auch weltweit. Und nur mit außergewöhnlichen Spielern, einer echten Mannschaft und einem großartigen Trainer zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch an Hansi Flick, seine Spieler und alle Verantwortlichen und Fans des FC Bayern zum Gewinn der Club-Weltmeisterschaft.“

Bundestrainer Joachim Löw: „Gratulation an den FC Bayern zum sechsten Titel unter Hansi Flick, für den ich mich riesig freue. Ebenso wie für unsere Nationalspieler, die in ihrer Entwicklung von diesen Erfahrungen enorm profitieren.“

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie: „Der FC Bayern hat eine historische Leistung vollbracht und einmal mehr den deutschen Fußball international großartig vertreten. Das verdient großen Respekt, ich gratuliere allen Verantwortlichen des Vereins um Herbert Hainer, Kalle Rummenigge und Oliver Kahn sowie der gesamten Mannschaft unter der Leitung von Hansi Flick.“

Pep Guardiola, ehemaliger Trainer des FC Bayern und aktueller Coach von Manchester City: „Ich bin so stolz. Einen großen Glückwunsch an alle, besonders Hansi, die Spieler und das Betreuerteam. Vielleicht kann ich Messi und Co. anrufen und wir spielen um den siebten Titel, sag mir wann und wo, und wir werden da sein.“

© dpa-infocom, dpa:210212-99-412486/4