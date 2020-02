Wirtschaft Real-Mitarbeiter in der Region bangen Die Metro AG hat ihre Supermarkttochter verkauft. Ein Angestellter aus Ostbayern spricht über seine Ängste.

Von Maximiliane Fröhlich



Mail an die Redaktion In Ostbayern sind vom Real-Verkauf an SCP die Standorte in Regensburg, Pentling, Neumarkt und Amberg betroffen. Foto: Oliver Berg/dpa

Regensburg.Nach monatelangen Verhandlungen ist das Tauziehen um die Supermarktkette Real beendet. Die Metro AG verkauft ihre Tochtergesellschaft zu 100 Prozent an den Finanzinvestor SCP. Der Kaufvertrag muss aber noch vom Aufsichtsgremium der russischen Sistema PJSFC, die die Finanzierung der Übernahme sicherstellt, genehmigt werden. Diese Nachricht sorgte am frühen Mittwoch für Gesprächsstoff. In Ostbayern sind die vier Standorte in Regensburg, Pentling, Amberg und Neumarkt vom Verkauf betroffen. In einer Pressemitteilung gaben die Unternehmen bekannt, dass die Real-Standorte „langfristig weiterbetrieben werden, entweder unter der Marke Real oder durch andere Einzelhändler.“ Die 422 Mitarbeiter in der Region bangen dennoch um ihre Arbeitsplätze, wie einer von ihnen im Gespräch mit der Mittelbayerischen sagt.

