Einkommen Reallöhne in Bayern sinken weiter

Bayerns Bürger können sich mit mehr Geld in der Tasche weniger leisten: Die Realeinkommen sind wegen der hohen Inflation im ersten Quartal um 2,1 Prozent gesunken. Das teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Montag mit. Damit setzte sich die Entwicklung des Vorjahres fort - schon 2022 waren die Realeinkommen im Freistaat um 4,3 Prozent gesunken.

dpa