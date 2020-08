Anzeige

Tiere Rebhühner wohl wegen Giftköder tot Die verendeten Vögel lagen auf einem Bolzplatz in Amberg. Eine Blutuntersuchung liefert erste Hinweise.

Mail an die Redaktion Zwei Rebhühner sitzen im Unterholz. Foto: Sina Schuldt/dpa Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa

Amberg.Giftköder haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Rebhühner zur Strecke gebracht. Eine vorläufige Blutuntersuchung bei den verendeten Vögeln habe Hinweise auf einen gerinnungshemmenden Stoff wie in Rattengift erbracht, teilte die Amberger Polizei am Freitag mit. Eine toxikologische Untersuchung stehe noch aus. An einem Bolzplatz in der Stadt waren vor einigen Tagen die Kadaver entdeckt worden. Es bestehe der Verdacht, dass Giftköder ausgelegt worden seien. In der Nähe sei auch ein Kinderspielplatz. Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände ab. (dpa)