Lebensmittel Rebschnitt: Weinreben bekommen neue Kraft

Bevor der Frühling die Pflanzen aufblühen lässt, entfernen viele Winzerinnen und Winzer in Bayern an ihren Weinreben überzählige Triebe. „Besonders für Qualitätswein ist ein intensiver Rebschnitt nötig“, sagt ein Mitarbeiter der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg). Ohne Schnitt verteile sich das Aroma auf zu viele Trauben. Außerdem kosten zu viele junge Triebe den Rebstock viel Kraft. Nach einem Schnitt wachsen die meisten Reben kräftiger als zuvor.

dpa