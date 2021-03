Anzeige

Eishockey Red Bull München verpflichtet Eishockey-Profi Maione Der EHC Red Bull München hat für die entscheidende Saisonphase in der Deutschen Eishockey Liga einen weiteren Spieler verpflichtet.

München.Der kanadische Verteidiger Mathew Maione wurde kurz vor Ende der Transferperiode noch von Dinamo Riga aus der osteuropäischen Eliteliga KHL geholt, wie die Münchner am Dienstag bekanntgaben.

Der 30-Jährige war in seiner ersten KHL-Saison 2018/19 einer der besten Abwehrspieler der Liga. In der vorigen KHL-Spielzeit lief er für Kunlun Red Star in Peking und Dinamo Minsk auf, ehe es ihn wieder zurück nach Riga zog. Bei den Letten erzielte er in dieser Saison in 41 Spielen vier Tore und bereitete elf Treffer vor.

Maione hatte sich vor seiner Unterschrift beim EHC mit Stürmer Derek Roy ausgetauscht, den er von früher kennt. „Er hatte nur Positives über die Organisation zu berichten“, sagte der Neuzugang. Roy konnte wegen einer Verletzung in dieser Saison noch keine Partie bestreiten, mache in der Reha aber gute Fortschritte. Deshalb gab der Verein dem 787-maligen NHL-Akteur für den Rest der Spielzeit eine Lizenz und hofft auf ein baldiges Comeback, wie zudem bekanntgegeben wurde.

