Eishockey Red Bull München verpflichtet neuen Assistenzcoach Pierre Allard von den Montréal Canadiens aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL arbeitet künftig im Trainerteam beim EHC Red Bull München.

Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

München.Als weiterer Assistenzcoach von Don Jackson kümmert sich der 48-Jährige laut Mitteilung vom Sonntag beim dreimaligen deutschen Meister vorrangig um die Spielerentwicklung.

Für den Frankokanadier ist die höchste deutsche Eishockey-Spielklasse kein Neuland. In seiner ersten Saison bei den Montréal Canadiens war Allard parallel für die Hamburg Freezers und die Eisbären Berlin in beratender Funktion tätig. Damals war Don Jackson Trainer in Berlin.

„Seine elf Jahre bei den Montréal Canadiens sprechen für sich. In unseren gemeinsamen Gesprächen haben wir zudem gespürt, dass er für diese Aufgabe brennt. Pierre wird insbesondere unsere jungen Athleten bei der täglichen Trainingsarbeit auf dem Eis begleiten, fordern und fördern“, sagte Manager Christian Winkler.

