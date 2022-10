Wettervorhersage Regen, Gewitter und Sonne - wechselhafter Wochenstart

Mit wechselhaftem Wetter startet die neue Woche in Bayern. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vielen Wolken, Schauern und örtlich auch mit Gewittern. Am wärmsten soll es in Mainfranken mit 21 Grad werden. Einzelne Schauer sind der Prognose zufolge in der Nacht zu Dienstag möglich. Südlich der Donau dürfte es im Tagesverlauf viel Sonne geben. Die Werte liegen zwischen 14 und 20 Grad. Am Mittwoch ziehen neue Wolken auf, die gebietsweise Regen mit sich bringen. Im südlichen Alpenvorland kann es laut DWD bis zu 21 Grad warm werden. Die Tiefstwerte liegen um die 14 Grad.

dpa