Wetter Regen lässt nach: Zeichen stehen auf Herbst Mit teilweise langanhaltendem und starkem Regen hat sich in Berlin und Brandenburg der Herbst angekündigt: „Die Zeichen stehen auf Herbst, es kühlt sich weiter ab“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam am Montag.

Mail an die Redaktion Eine Person geht an herbstlich verfärbten Bäumen entlang. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Potsdam.Im Laufe des Montagvormittags soll der Regen zunächst abklingen. Mit einzelnen Schauern oder Gewittern müsse vor allem in Ostbrandenburg jedoch immer wieder gerechnet werden. Die Temperaturen können 22 Grad erreichen. In der Nacht können sich Dunst und Nebel ausbreiten. Auch in den nächsten Tagen bleibt der Himmel zumeist wolkenverhangen, aber laut Vorhersage vermutlich niederschlagsfrei.