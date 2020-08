Anzeige

Wetter in Bayern Nach einem wechselhaften Donnerstag wird es in Bayern oft regnerisch und windig.

Regentropfen sind an einer Scheibe zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

München.Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen in der Nacht zum Freitag aus dem Südwesten dichte Wolken auf, die in Unterfranken ersten Regen bringen. Der Freitag ist dann noch teilweise freundlich bei Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 25 Grad in Passau. In Franken kann es zu einzelnen Böen kommen. Später dann in Bayern fast überall Regenschauer, die sich in der Nacht auf Samstag bis ins Allgäu und den Bayerischen Wald ausbreiten. Der Samstag wird dann zwischen den Alpen und dem Oberpfälzer Wald regnerisch, in Franken ist es oft trocken, aber stark bewölkt. Dort gibt es Temperaturen bis zu 22 Grad, im Allgäu Werte bis zu 15 Grad.