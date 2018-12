Wetter Regen statt Schnee an Weihnachten Chancen auf weiße Festtage gibt es nur auf der Zugspitze. Im Rest Bayerns wird es regnerisch und mild.

Viele Menschen wünschen sich Schnee zu Weihnachten, aber das passiert eher selten. Foto: Bodo Marks/dpa

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder lieber „Leise rieselt der Schnee“? An Weihnachten laufen oft Lieder, in denen es reichlich schneit. Doch in Wirklichkeit sieht es meistens alles andere als weiß aus. Wetter-Experten sagen sogar: Um diese Jahreszeit ist es oft eher mild und regnerisch.

So ein Wetter erwarten die Fachleute auch an den Feiertagen in diesem Jahr: An Heiligabend soll es Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad Celsius geben. In vielen Teilen Deutschlands ist ein Regenschirm wohl wichtiger als eine warme Mütze.

Nur im Gebirge im Süden von Deutschland soll es Schnee geben. Wer ganz sicher sein will, der müsste schon auf die Zugspitze steigen. Auf dem höchsten Berg Deutschlands liegt dicker Schnee und es könnte Weihnachten noch etwas dazukommen.

