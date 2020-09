Anzeige

Wetter Regen und Gewitter in der Region Es wird nass: Der DWD erwartet in und um Regensburg Starkregen und heftige Unwetter. In der Nacht regnet es in Bayern weiter.

Mail an die Redaktion Dunkle Wolken ziehen über den Freistaat. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in Stadt und Landkreis Regensburg und im Landkreis Cham. Für Regensburg und Kelheim gibt es zudem eine Warnung vor Starkregen.

Für diesen Mittwoch werden im Freistaat Regen- und Gewitterschauer erwartet. Zeitweise zeigt sich immer wieder kurz die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Während in Unterfranken die Temperaturen noch auf spätsommerliche 26 Grad steigen, wird es von Schwaben bis an den Bayerischen Wald bewölkt und regnerisch bei 13 bis 21 Grad. Die Meteorologen prognostizieren teils Starkregen und Hagel.

In der Nacht regnet es im Westen Bayerns weiter. In Niederbayern wird es laut DWD neblig bei bis zu 13 Grad. Am Donnerstag lässt der Regen nach, es bleibt bewölkt bei 18 bis 23 Grad. (dpa/mg)