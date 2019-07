Wetter Regen und Gewitter zum Wochenstart Kurze Abkühlung nach der Hitzewelle: Zu Beginn der Sommerferien in Bayern gibt es bis Montag erst einmal Regen und vor allem in Südbayern auch niedrigere Temperaturen.

München.Vielerorts bleibt es aber sommerlich warm. Der Sonntag bringt viele Wolken, Regen und Gewitter. Am Alpenrand und im Osten des Freistaats kann es teils starke Gewitter und Unwetter geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad an den Alpen und 29 Grad am Untermain.

Auch der erste schulfreie Tag beginnt zunächst regnerisch. Im Laufe des Montags aber wird es der Prognose zufolge immer sonniger und es hört auf zu regnen. An den Alpen wird es bis zu 22 Grad warm, am Untermain können es sogar bis zu 29 Grad werden. Sommerlich warm wird es am Dienstag dann wieder in ganz Bayern. Die Sonne scheint in weiten Teilen und die Temperaturen liegen zwischen 26 und 31 Grad.