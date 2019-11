Wetter Regen und Schnee führen zu glatten Straßen Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt können zu rutschigen Straßen in Bayern führen.

Ein herbstlich gefärbter Baum steht vor schneebedeckten Bergen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

München.Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnten am Dienstagmorgen vor zunehmender Glätte im Bergland. Besonders im Alpenvorland sei Vorsicht geboten, doch auch in Ober- und Niederbayern rechneten die Wetterexperten im Laufe des Dienstags mit Regen- und Schneefällen bei Temperaturen zwischen 2 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll die Schneefallgrenze bis ins höhere Flachland sinken: Bereits oberhalb von 500 Metern könnte es schneien. Auf Bayerns Straßen ist demnach auch am Mittwoch mit Einschränkungen durch Glätte und Schneematsch zu rechnen.