Wetter Regen und Wolken ziehen heran Der Himmel über Bayern bleibt nicht weiß-blau: Nach dem sonnigen Wiesn-Start beginnt die neue Woche regnerisch und bewölkt.

Ein Frau geht mit Regenschirm über eine Straße.

München.Am Montag breitet sich eine Wolkendecke und Regen über dem Freistaat aus, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad in Passau und 17 Grad in Hof. Vor allem im Osten Bayerns kann es zu langanhaltenden Schauern kommen.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf sechs bis 13 Grad und stellenweise gibt es Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Metern. Mehr Sonne und nur vereinzelte Schauer bringt der Dienstag, mit 19 Grad in München. (dpa)

